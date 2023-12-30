Непомнящий пожелал Международной федерации шахмат «честности и прозрачности» в 2024 году

Российский шахматист Ян Непомнящий опубликовал в социальных сетях неоднозначный пост после завершения выступления на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан).

«Пусть 2024 год принесёт ФИДЕ всего, чего ей не хватает: прозрачность, честность, чёткие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров! С Новым годом!» — написал Непомнящий в своих социальных сетях.

Напомним, Ян был недоволен сразу несколькими нюансами по ходу соревнований в Самарканде: во-первых, россиянин раскритиковал ФИДЕ из-за якобы привилегий норвежца Магнуса Карлсена, который выиграл оба турнира, во-вторых, Непомнящий вместе с другим россиянином Даниилом Дубовым подал протест на результат 11-го тура чемпионата мира по блицу (россиян наказали на 0,5 очка за якобы договорной характер поединка). Также вполне возможно, что россиянин в своём сообщении намекал на неоднократные случаи читерства в 2023 году.