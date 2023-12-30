Покровская назвала Игры стран БРИКС и Игры дружбы серьёзными стартами для синхронисток

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о планах спортсменов принять участие в Играх дружбы и Играх стран БРИКС, которые пройдут в 2024 году.

«Мы примем участие в серьёзных соревнованиях в новом году. Это Игры дружбы, где будет не менее 15 стран, Игры БРИКС и наши внутренние соревнования. В России уже такая армия спортсменов синхронного плавания. Это не батальон, это целое хорошо подготовленное войско, хорошо у нас работают тренеры, так, как ни в какой стране. Наша школа знаменита на весь мир», — приводит слова Покровской ТАСС.

Напомним, Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Игры дружбы планируют провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.