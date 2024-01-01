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Артемьев: Непомнящий и Дубов переборщили, но и арбитр повёл себя странно

Артемьев: Непомнящий и Дубов переборщили, но и арбитр повёл себя странно
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о партии россиян Яна Непомнящего и Даниила Дубова в 11-м туре чемпионата мира по блицу, проходившего в Самарканде (Узбекистан), которую судья признал договорной и обнулил спортсменам результаты за ничью. Шахматисты в этой встрече ходили только конями, а затем вернули их в исходное положение.

«С моей точки зрения ребята, конечно, переборщили. Это было немного неуважительно по отношению к шахматам. Но, на мой взгляд, максимум какое наказание должно было быть — это предупреждение или штраф. Штраф как за нарушение дресс-кода. Но арбитр повёл себя странно и, как мне кажется, слишком предвзято относился в том числе к россиянам. Такое решение пусть остаётся на его совести», — приводит слова Артемьева ТАСС.

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