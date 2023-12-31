Ян Непомнящий не смог вернуть корону в Россию. Главные события 2023 года в шахматах

2023 год для шахмат был особенным, потому что и у мужчин, и у женщин определялись новые чемпионы мира. В глубине души об этих титулах для России мечтали наши болельщики, но радовались в итоге китайцы. Дин Лижэнь забрал корону у мужчин, Цзюй Вэнцзюнь – у женщин.

Впрочем, россияне тоже радовались в 2023-м большим победам.

Давайте вместе вспомним главные события уходящего года.

Ян проиграл матч за титул чемпиона мира

Увы, главное событие года – с отрицательным оттенком. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий имел все шансы вернуть в нашу страну шахматную корону, но не справился со своими эмоциями. В матче против китайца Дин Лижэня Ян считался фаворитом и неоднократно вёл в счёте, однако растерял преимущество и получил разящий удар на тай-брейке. Непомнящий расстроился, но не раскис окончательно. Он хочет вновь выиграть турнир претендентов и сыграть за корону в третий раз.

Дин Лижэнь забрал корону и пропал

Китаец Дин Лижэнь, обыгравший Непомнящего в матче за корону, весь 2023 год откровенно почивал на лаврах. Сразу после битвы в Астане он сыграл один классический турнир, а потом пропал. Слухи ходят разные, вплоть до того, что он помешался и находится в психлечебнице. Достоверно о его форме и состоянии ничего не известно. Шахматный мир возмущён тем, что чемпион нигде не играет. Но Дин вроде бы обещает вернуться в январе 2024-го.

Дин Лижэнь Фото: fide.com

Магнус Карлсен — №1 в мире

Дин Лижэнь, пропуская шахматные турниры один за другим, точно не укрепляется в звании лучшего шахматиста на планете. Почти все эксперты чёрно-белой игры считают таковым утратившего звание чемпиона Магнуса Карлсена. Норвежец за доской появляется регулярно и очень часто побеждает: в 2023-м он сохранил первое место в мировом рейтинге, впервые в своей карьере добыл Кубок мира и стал первым на ЧМ по рапиду и блицу.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Карлсен помирился с Ниманном. Или нет?

В 2023 году исчерпал себя главный читерский скандал последних лет: история противостояния Карлсена и Ханса Ниманна завершена. Комиссия ФИДЕ не подтвердила того, что американец мог читерить, да и сам Магнус прекратил развивать эту тему. Видимо, чтобы Ханс не отсудил у него $ 100 млн. Впрочем, интересно, как норвежец отреагирует, если судьба сведёт его с американцем на каком-либо турнире. Будет ли играть?

Крестовый поход Владимира Крамника

Впрочем, тема читерства в больших шахматах жива. И в последнее время чаще всех о ней говорит 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Его выступления напоминают одиночный крестовый поход: он то подозревает в нечестной игре всё того же Ниманна, то справедливо обращает внимание на наушники на голове Хикару во время важного онлайн-турнира. Но, увы, пока к Крамнику мало кто прислушивается. Пока его только забанили на заблокированном в России шахматном ресурсе chess.com за излишнюю критику портала.

Владимир Крамник Фото: fide.com

Скандальный отбор на турнир претендентов

Возвращаясь к спортивным событиям, нельзя не вспомнить о формировании состава участников нового турнира претендентов, который пройдёт в 2024-м. Без скандалов не обошлось. Мало того, что Карлсен отказался от завоёванной по правилам путёвки в пользу Ниджата Абасова, так ещё и под конец года Алиреза Фируджа просто нагло набил себе рейтинг, чтобы обойти Уэсли Со и всё-таки пробиться по одному из критериев. Нет сомнений, что после таких потрясений ФИДЕ поменяет правила отбора на претендентский.

Победа Горячкиной в Кубке мира — 2023!

У женщин новый чемпионский цикл проходит как-то спокойнее. Да и для российских болельщиков приятных новостей побольше. Из восьми участниц турнира претенденток двое – представительницы России. Екатерина Лагно и Александра Горячкина застолбили за собой места ещё по итогам Гран-при ФИДЕ. Но Александра закрепила успех: выиграла Кубок мира, расправившись на тай-брейке с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.

Александра Горячкина Фото: fide.com

Победы россиянок на ЧМ по рапиду и блицу

Но если от Горячкиной и Лагно побед на крупных турнирах ждали, то Анастасия Боднарук на чемпионате мира по рапиду подарила болельщикам настоящую сенсацию. Начав борьбу за титул под 51-м номером посева, российская шахматистка показала невероятно стабильную игру и добыла золото в битве против №3 в мире Хампи Конеру. А совсем счастливыми российских болельщиков сделала Валентина Гунина, с запасом выигравшая ЧМ по блицу!

Переход России из Европы в Азию

Весной Федерация шахмат России поразила всех новостью о переходе из европейской конфедерации в азиатскую. Представители многих видов спорта грозились проделать такой же трюк, но рискнули пока только шахматисты. Для топ-гроссмейстеров, кажется, пока мало что изменилось: россиянам даже на Кубке Азии сыграть не дали, а вот дети и юноши на востоке свои силы уже попробовали. Пойдёт ли всё это на пользу – узнаем лет через 5-10.

Массовый отъезд шахматистов из России

Переход ФШР из Европы в Азию стал катализатором массовой смены гражданства российскими шахматистами. ФИДЕ дала возможность сменить паспорт по упрощённой процедуре тем, кто живёт в Старом Свете, и многие этой возможностью воспользовались. Если говорить о громких именах, то страна потеряла Александру Костенюк, Владимира Федосеева, Алексея Сарану. Потери не ставят под угрозу устойчивость российских шахмат, но всё равно это большая неприятность. И нужно время, чтобы её пережить.