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Главные события 2023 года в шахматах: Ян Непомнящий проиграл матч за титул, Дин — чемпион мира, Магнус Карлсен — лучший

Ян Непомнящий не смог вернуть корону в Россию. Главные события 2023 года в шахматах
Александр Федяков
Главные события 2023 года в шахматах
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Дин стал чемпионом мира, но лучший всё равно Магнус!

2023 год для шахмат был особенным, потому что и у мужчин, и у женщин определялись новые чемпионы мира. В глубине души об этих титулах для России мечтали наши болельщики, но радовались в итоге китайцы. Дин Лижэнь забрал корону у мужчин, Цзюй Вэнцзюнь – у женщин.

Впрочем, россияне тоже радовались в 2023-м большим победам.

Давайте вместе вспомним главные события уходящего года.

Ян проиграл матч за титул чемпиона мира

Увы, главное событие года – с отрицательным оттенком. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий имел все шансы вернуть в нашу страну шахматную корону, но не справился со своими эмоциями. В матче против китайца Дин Лижэня Ян считался фаворитом и неоднократно вёл в счёте, однако растерял преимущество и получил разящий удар на тай-брейке. Непомнящий расстроился, но не раскис окончательно. Он хочет вновь выиграть турнир претендентов и сыграть за корону в третий раз.

Итоги разочаровывающего чемпионского матча:
Большой спорт — великая драма. Почему поражение российского шахматиста войдёт в историю
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Дин Лижэнь забрал корону и пропал

Китаец Дин Лижэнь, обыгравший Непомнящего в матче за корону, весь 2023 год откровенно почивал на лаврах. Сразу после битвы в Астане он сыграл один классический турнир, а потом пропал. Слухи ходят разные, вплоть до того, что он помешался и находится в психлечебнице. Достоверно о его форме и состоянии ничего не известно. Шахматный мир возмущён тем, что чемпион нигде не играет. Но Дин вроде бы обещает вернуться в январе 2024-го.

Дин Лижэнь

Дин Лижэнь

Фото: fide.com

Магнус Карлсен — №1 в мире

Дин Лижэнь, пропуская шахматные турниры один за другим, точно не укрепляется в звании лучшего шахматиста на планете. Почти все эксперты чёрно-белой игры считают таковым утратившего звание чемпиона Магнуса Карлсена. Норвежец за доской появляется регулярно и очень часто побеждает: в 2023-м он сохранил первое место в мировом рейтинге, впервые в своей карьере добыл Кубок мира и стал первым на ЧМ по рапиду и блицу.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: fide.com

Карлсен помирился с Ниманном. Или нет?

В 2023 году исчерпал себя главный читерский скандал последних лет: история противостояния Карлсена и Ханса Ниманна завершена. Комиссия ФИДЕ не подтвердила того, что американец мог читерить, да и сам Магнус прекратил развивать эту тему. Видимо, чтобы Ханс не отсудил у него $ 100 млн. Впрочем, интересно, как норвежец отреагирует, если судьба сведёт его с американцем на каком-либо турнире. Будет ли играть?

Чем закончилось противостояние Магнуса и Ханса:
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!

Крестовый поход Владимира Крамника

Впрочем, тема читерства в больших шахматах жива. И в последнее время чаще всех о ней говорит 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Его выступления напоминают одиночный крестовый поход: он то подозревает в нечестной игре всё того же Ниманна, то справедливо обращает внимание на наушники на голове Хикару во время важного онлайн-турнира. Но, увы, пока к Крамнику мало кто прислушивается. Пока его только забанили на заблокированном в России шахматном ресурсе chess.com за излишнюю критику портала.

Владимир Крамник

Владимир Крамник

Фото: fide.com

Скандальный отбор на турнир претендентов

Возвращаясь к спортивным событиям, нельзя не вспомнить о формировании состава участников нового турнира претендентов, который пройдёт в 2024-м. Без скандалов не обошлось. Мало того, что Карлсен отказался от завоёванной по правилам путёвки в пользу Ниджата Абасова, так ещё и под конец года Алиреза Фируджа просто нагло набил себе рейтинг, чтобы обойти Уэсли Со и всё-таки пробиться по одному из критериев. Нет сомнений, что после таких потрясений ФИДЕ поменяет правила отбора на претендентский.

Французский шахматист играл на подставном турнире:
Скандал года в шахматах: грязная борьба за чемпионский матч закончилась тем, чего не ждали
Скандал года в шахматах: грязная борьба за чемпионский матч закончилась тем, чего не ждали

Победа Горячкиной в Кубке мира — 2023!

У женщин новый чемпионский цикл проходит как-то спокойнее. Да и для российских болельщиков приятных новостей побольше. Из восьми участниц турнира претенденток двое – представительницы России. Екатерина Лагно и Александра Горячкина застолбили за собой места ещё по итогам Гран-при ФИДЕ. Но Александра закрепила успех: выиграла Кубок мира, расправившись на тай-брейке с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.

Александра Горячкина

Александра Горячкина

Фото: fide.com

Победы россиянок на ЧМ по рапиду и блицу

Но если от Горячкиной и Лагно побед на крупных турнирах ждали, то Анастасия Боднарук на чемпионате мира по рапиду подарила болельщикам настоящую сенсацию. Начав борьбу за титул под 51-м номером посева, российская шахматистка показала невероятно стабильную игру и добыла золото в битве против №3 в мире Хампи Конеру. А совсем счастливыми российских болельщиков сделала Валентина Гунина, с запасом выигравшая ЧМ по блицу!

Как российская шахматистка удивила всех:
Российская шахматистка — чемпионка мира! Просто нереальная сенсация от Анастасии Боднарук
Российская шахматистка — чемпионка мира! Просто нереальная сенсация от Анастасии Боднарук

Переход России из Европы в Азию

Весной Федерация шахмат России поразила всех новостью о переходе из европейской конфедерации в азиатскую. Представители многих видов спорта грозились проделать такой же трюк, но рискнули пока только шахматисты. Для топ-гроссмейстеров, кажется, пока мало что изменилось: россиянам даже на Кубке Азии сыграть не дали, а вот дети и юноши на востоке свои силы уже попробовали. Пойдёт ли всё это на пользу – узнаем лет через 5-10.

У сборной России по шахматам большие проблемы?
Сборная России по шахматам рассыпается на глазах. Очередной талантливый игрок сменил флаг
Сборная России по шахматам рассыпается на глазах. Очередной талантливый игрок сменил флаг

Массовый отъезд шахматистов из России

Переход ФШР из Европы в Азию стал катализатором массовой смены гражданства российскими шахматистами. ФИДЕ дала возможность сменить паспорт по упрощённой процедуре тем, кто живёт в Старом Свете, и многие этой возможностью воспользовались. Если говорить о громких именах, то страна потеряла Александру Костенюк, Владимира Федосеева, Алексея Сарану. Потери не ставят под угрозу устойчивость российских шахмат, но всё равно это большая неприятность. И нужно время, чтобы её пережить.

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