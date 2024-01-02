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Дмитрий Губерниев назвал самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году

Дмитрий Губерниев назвал самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, какой момент из произошедших в минувшем году в спорте запомнился ему больше всего.

«Самым запоминающимся моментом в 2023 году стал мировой рекорд Чикуновой на олимпийской дистанции в плавании брассом», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним Евгения Чикунова установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м брассом 21 апреля 2023 года на чемпионате России по плаванию в Казани. Спортсменка продемонстрировала результат 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущее рекордное достижение принадлежало пловчихе из ЮАР Татьяне Скунмакер. Чикуновой удалось превзойти результат спортсменки на 1,4 секунды.

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