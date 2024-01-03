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Польский гроссмейстер отказался пожать руку российскому шахматисту на чемпионате мира

Польский гроссмейстер отказался пожать руку российскому шахматисту на чемпионате мира
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Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл с 26 по 30 декабря 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

Об эпизоде стало известно после публикации видеоролика на странице в социальных сетях журналиста Андреаса Пападопулоса. Хисматуллин перед началом партии хотел поприветствовать соперника и протянул ему руку, однако польский шахматист знаком дал понять, что не намерен отвечать на приветствие.

Напомним, победу на чемпионате мира по быстрым шахматам — 2023 одержал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Эта победа стала для норвежца пятой на мировых первенствах по рапиду. Ранее Карлсен выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

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