«Меры для защиты себя и семьи я принимаю». Карякин рассказал об угрозах в свой адрес

Победитель Турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном российский гроссмейстер Сергей Карякин сказал, что осознаёт серьёзность угроз, поступающих в его адрес за публичную поддержку СВО, и принимает необходимые меры безопасности.

«Полностью с вами согласен, что это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определённые меры для защиты себя и своей семьи я принимаю, но не хотел бы сейчас ничего конкретизировать. В любом случае я фиксирую все угрозы, которые мне поступают, советуюсь с юристами и передаю информацию в определённые силовые структуры», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».

Ранее шахматист рассказал об автомобильной аварии в зоне СВО, которая произошла с ним в ноябре 2023 года во время одной из гуманитарных миссий.