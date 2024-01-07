Стала известна причина скоропостижной смерти 20-летней российской шорт-трекистки

Стало известно, по какой причине скоропостижно скончалась 20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа. Выяснилось, что спортсменка умерла на фоне осложнений заболевания гриппом.

«Узнали о произошедшем только накануне, все до сих пор в шоке. Ещё перед праздниками Анастасия заболела гриппом, потом наступило ухудшение состояния, её положили в больницу. К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера её не стало. Нам сказали, что у неё был грипп», — приводит слова представителя пресс-службы Союза конькобежцев России (СКР) «РИА Новости Спорт».

Стоит отметить, что юная Середа довольно успешно выступала на национальном уровне. В соревнованиях Кубка России по шорт-треку, проходивших в 2022 и 2023 годах, она занимала призовые места в составе эстафетной команды, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции 3000 м.