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Тренер сборной России по гандболу рассказал, как в Германии реагируют на его работу

Тренер сборной России по гандболу рассказал, как в Германии реагируют на его работу
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Главный тренер сборной России по гандболу, немецкий специалист югославского происхождения Велимир Петкович рассказал, как в Германии относятся к его работе в России.

«Давление я испытывал вначале, но сейчас уже все нормально: я дал интервью многим изданиям, все знают мое мнение, ни для кого оно тайной не является. И в Германии отношение ко мне не изменилось: кто был моим другом, им и остался. Буду ли продлевать контракт? Поговорим, обсудим, кто доволен работой, кто нет. Посмотрим», — приводит слова Петковича ТАСС.

Сборная России под руководством Петковича заняла третье место на Кубке дружбы, который закончился в Москве сегодня, 7 января. Соперниками российских гандболистов были молодёжная сборная России, команды Ирана и Беларуси. Победителем турнира стала сборная Беларуси.

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