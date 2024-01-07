Тренер сборной России по гандболу рассказал, как в Германии реагируют на его работу

Главный тренер сборной России по гандболу, немецкий специалист югославского происхождения Велимир Петкович рассказал, как в Германии относятся к его работе в России.

«Давление я испытывал вначале, но сейчас уже все нормально: я дал интервью многим изданиям, все знают мое мнение, ни для кого оно тайной не является. И в Германии отношение ко мне не изменилось: кто был моим другом, им и остался. Буду ли продлевать контракт? Поговорим, обсудим, кто доволен работой, кто нет. Посмотрим», — приводит слова Петковича ТАСС.

Сборная России под руководством Петковича заняла третье место на Кубке дружбы, который закончился в Москве сегодня, 7 января. Соперниками российских гандболистов были молодёжная сборная России, команды Ирана и Беларуси. Победителем турнира стала сборная Беларуси.