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Тайгер Вудс завершил сотрудничество с Nike. Оно длилось 27 лет и приносило миллиарды

Тайгер Вудс завершил сотрудничество с Nike. Оно длилось 27 лет и приносило миллиарды
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс сообщил о прекращении сотрудничества с компанией Nike, которое длилось 27 лет (с 1996 года) и принесло ему более $ 460 млн. Прибыль же компании от контракта с Вудсом исчисляется миллиардами долларов.

«27 лет назад мне посчастливилось стать частью одного из самых известных брендов. Время, прошедшее с тех пор, было наполнено умопомрачительными моментами и прекрасными воспоминаниями, рассказывая о которых я мог бы потратить вечность. Страсть и видение Фила Найта (генеральный директор и основатель компании. – Прим. «Чемпионата») создали такой проект, как Nike Golf, я хочу поблагодарить лично его за это, а также всех сотрудников и других спортивных деятелей. Я получал удовольствие от работы с вами. Люди начнут спрашивать, будет ли у меня новая глава. Да, определённо будет. До встречи в Лос-Анджелесе! Тайгер», — написал Вудс в своих социальных сетях.

«Вы бросили вызов конкуренции, стереотипам, условностям, старому образу мышления. Вы бросили вызов всему институту гольфа. Вы бросили вызов нам. И самое главное, вы бросили вызов самому себе. И за этот вызов мы благодарны вам», — написали ответное послание в Nike.

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