ОКР выразил благодарность, завершившему карьеру Ивану Стретовичу

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил благодарность серебряному призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Ивану Стретовичу, который объявил о завершении спортивной карьеры.

«Благодарим Ивана за вклад в историю российской спортивной гимнастики и желаем успехов в новых начинаниях!» — выражает благодарность официальный телеграм-канал ОКР.

На счету гимнаста золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года. Эта победа, которую спортсмен завоевал вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Владиславом Поляшовым, стала первой за 28 лет для мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Также Стретович — чемпион мира 2019 года по спортивной гимнастике в командном многоборье в Штутгарте (Германия).