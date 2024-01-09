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ОКР выразил благодарность, завершившему карьеру Ивану Стретовичу

ОКР выразил благодарность, завершившему карьеру Ивану Стретовичу
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Олимпийский комитет России (ОКР) выразил благодарность серебряному призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Ивану Стретовичу, который объявил о завершении спортивной карьеры.

«Благодарим Ивана за вклад в историю российской спортивной гимнастики и желаем успехов в новых начинаниях!» — выражает благодарность официальный телеграм-канал ОКР.

На счету гимнаста золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года. Эта победа, которую спортсмен завоевал вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Владиславом Поляшовым, стала первой за 28 лет для мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Также Стретович — чемпион мира 2019 года по спортивной гимнастике в командном многоборье в Штутгарте (Германия).

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