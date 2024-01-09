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Снукерист Ронни О'Салливан попал в неприятную ситуацию по дороге на игру

Снукерист Ронни О'Салливан попал в неприятную ситуацию по дороге на игру
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан попал в неприятную ситуацию. Его автомобиль был остановлен инспектором ДПС. Сотрудник полиции не узнал снукериста и начал осмотр машины О'Салливана.

О'Салливан намекнул инспектору, что опаздывает на игру, но сотрудник ДПС продолжил свою работу и спустя некоторое время всё же отпустил семикратного чемпиона мира.

Напомним, вчера, 8 января, Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии Masters-2024, который стартовал в Лондоне (Великобритания) 7 января. Это крупнейший пригласительный турнир в снукере, где выступают только 16 лучших игроков мирового рейтинга. В 1/8 финала О'Салливан со счётом 6:3 обыграл финалиста чемпионата мира 2016 года Дин Цзюньхуэя.

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