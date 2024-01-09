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Родионенко назвала причину завершения карьеры призёра ОИ Стретовича

Родионенко назвала причину завершения карьеры призёра ОИ Стретовича
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпиона мира Ивана Стретовича завершить карьеру в возрасте 27 лет.

«Иван долго восстанавливался после травмы, которая не позволила ему работать на высоком уровне. Поэтому новость о завершении карьеры Стретовича для нас была ожидаемой. Он не расстаётся с гимнастикой. В Новосибирске есть зал с довольно хорошими условиями. Будем надеяться, Иван останется в нашем виде спорта. Для российской гимнастики это только большой плюс», — приводит слова Родионенко Sport24.

На счету Стретовича золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года. Эта победа стала первой за 28 лет для мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье.

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