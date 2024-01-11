Всемирная федерация тхэквондо разрешила допуск россиян в нейтральном статусе. Теперь российским и белорусским спортсменам разрешено выступать во всех турнирах, которые признаны организацией. об этом сообщает пресс-служба World Taekwondo.

Участие спортсменов в нейтральном статусе (AIN) допускается в случае, если ранее спортсмен был признан допущенным к участию в соревнованиях, проводимых Всемирной федерацией тхэквондо.

Отметим, что в статье на сайте федерации говорится о том, что ранее спортсмены не могли участвовать под нейтральным статусом из-за сложности процесса проверки соответствия всем нормам, который требует строгости и дополнительного финансирования.

Напомним, что участие в международных соревнованиях для российских и белорусских спортсменов было под запретом с 3 марта 2022 года.