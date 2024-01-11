Елистратов — о смене гражданства Просвирновой: она ушла за мужем и семьёй

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов прокомментировал смену гражданства спортсменки Софьи Просвирновой. Сейчас она выступает за сборную Дании по конькобежному спорту.

«У неё муж из Дании, конькобежец. Она ушла за мужем, за семьёй. Из шорт-трека специально перешла в конькобежный спорт и выступает в больших коньках. С Софьей проблем не было, все её поддержали. Николай Алексеевич Гуляев тоже её поддержал, всё было хорошо», — приводит слова Елистратова Metaratings.

Напомним, Просвирнова — четырёхкратный призёр чемпионатов мира, пятикратная чемпионка Европы. К решению о смене гражданства она пришла по семейным обстоятельствам. В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.