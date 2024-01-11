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Ронни О'Салливан стал первым полуфиналистом Masters-2024

Ронни О'Салливан стал первым полуфиналистом Masters-2024
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан стал первым полуфиналистом турнира серии Masters-2024, который проходит в Лондоне (Великобритания). Напомним, это крупнейший пригласительный турнир в снукере, где выступают только 16 лучших игроков мирового рейтинга.

В четвертьфинальном поединке О'Салливан со счётом 6:3 обыграл Барри Хокинса (15-й номер мирового рейтинга).

Соперником Ронни в полуфинале станет либо Шон Мёрфи (шестой номер мирового рейтинга), либо Джек Лисовски (16-й номер мирового рейтинга).

Отметим, что действующим чемпионом данных соревнований является Джадд Трамп. Он продолжает защиту титула и в 1/4 финала сразится с Али Картером (10-й номер мирового рейтинга).

Финал Masters-2024 пройдёт 14 января.

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