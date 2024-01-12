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Шорт-трекист Семён Елистратов: все мои олимпийские медали для меня платиновые

Шорт-трекист Семён Елистратов: все мои олимпийские медали для меня платиновые
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов заявил, что ценит каждую медаль, завоёванную им на Олимпийских играх в личных видах.

«Если взять историю Семёна Елистратова, то я горжусь каждой медалью. Они все для меня платиновые. Есть же разные случаи. Бывает такое, что спортсмен занимает второе место и заявляет: «Я готов выбросить эту медаль, рассчитывал только на первое место». Моя ситуация совсем другая. Для меня каждая медаль тяжёлая, трудная», — приводит слова Елистратова Metaratings.

Напомним, Елистратов завоевал две бронзовые медали в личных соревнованиях на Играх. На Олимпиадах 2018 и 2022 года россиянин был лучшим на дистанции 1500 м. Всего спортсмен выступал на четырёх Олимпиадах (2010, 2014, 2018, 2022).

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