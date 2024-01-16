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Экс-главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Куличенко умер в возрасте 84 лет

Экс-главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Куличенко умер в возрасте 84 лет
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Бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко скончался в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко. О дате и месте похорон будет сообщено чуть позже», — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Напомним, Куличенко занимался тренерской деятельностью с 1970 года. Специалист был тренером сборной СССР на Олимпийских играх, которые прошли в 1980 году в Москве, а также занимал пост старшего тренера Объединённой команды на Олимпиаде 1992 года. Под руководством Куличенко спортсмены готовились к Олимпиадам 1996, 2000 и 2004 годов. Куличенко был заслуженным тренером СССР, РСФСР и Казахской ССР.

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