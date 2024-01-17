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Поздняков — о юношеских ОИ-2026: уверены, что наши спортсмены смогут участвовать

Поздняков — о юношеских ОИ-2026: уверены, что наши спортсмены смогут участвовать
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия намерена полноценно принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре (Сенегал) и летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Для нас ориентиром является 2026 год — юношеские Олимпийские игры, которые должны пройти в Сенегале. Существует высокая степень уверенности, что наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. Мы в ОКР готовим программу подготовки наших спортсменов к 2026 году. Исходя из того, что следом будут Игры в Лос-Анджелесе, отдаём себе отчёт, что через резерв готовим программу к Олимпийским играм — 2028», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, летние юношеские Олимпийские игры 2026 года планируется провести в Сенегале с 31 октября по 13 ноября.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.

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