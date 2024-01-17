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Картер назвал отвратительным поведение О'Салливана на Masters-2024, а зрителей — идиотами

Картер назвал отвратительным поведение О'Салливана на Masters-2024, а зрителей — идиотами
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Финалист двух чемпионатов мира английский снукерист Али Картер обрушился с критикой на семикратного чемпиона Ронни О'Салливана после поражения (7:10) от него в финале Masters-2024, который прошёл в Лондоне (Великобритания).

«В финале произошло несколько вещей, которые остались незамеченными. Ну, точнее, они остаются незамеченными, но любой, у кого есть зрение и мозги, могли увидеть, что происходит. И это, откровенно говоря, отвратительно. Никто не хочет говорить, не так ли? Слюни по всему полу и всё такое… Я имею в виду, что это возмутительное поведение со стороны профессионала высшего уровня.

Ещё в толпе было несколько идиотов. Это правда невероятно. Его достаточно сложно победить, но, когда люди кричат во время твоего удара и говорят глупости в важные моменты, у меня голова начинает взрываться», — приводит слова Картера Daily Mail.

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