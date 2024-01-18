Непомнящий — о скандале с Лижэнем: любая федерация сделала бы такое, но это отвратительно

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился мыслями о скандале с Алирезой Фируджей (Франция) и чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем, которые набивали рейтинг для попадания на турнир претендентов.

«Вся эта история довольно неоднозначна, начиная с дисквалификации Сергея Карякина.

Во-первых, сам факт отстранения, во-вторых, на его место позвали игрока с самым высоким рейтингом. В той ситуации китайская шахматная федерация повела себя совсем неспортивно. Тогда на турнире Дин набрал по 3,5 очка против каждого из своих соперников. А те друг с другом вничью играли. У меня есть большие сомнения относительно того, что те партии вообще были сыграны. Но если были, насколько всерьёз они игрались. Даже тогда, ещё до турнира претендентов в Испании, это плохо выглядело. Кто-то из гроссмейстеров весь год активно играл, а потом вдруг выяснилось, что ни на какой турнир претендентов они не едут. Среди топ-гроссмейстеров это всё активно обсуждалось, некоторые из них подписали письмо в ФИДЕ о том, что они обеспокоены этой ситуацией. Но это было неофициальное обращение, на него никак не отреагировали, хотя потом пришла отписка с благодарностью за обеспокоенность. Передо мной тогда встала дилемма – стоит ли мне лично высказываться на эту тему, и если да – делать ли мне это до турнира претендентов или после. Тогда я не был уверен, согласится ли Магнус Карлсен играть, и на тот момент я не хотел распыляться на другие дела, нужно было сфокусироваться на своей собственной подготовке и игре на турнире. Но, когда стала проясняться судьба чемпионского матча, у меня появился большой соблазн высказаться публично. Потом я решил, что единственно хороший способ высказаться – выиграть матч, а потом уже говорить всё, что я думаю. Наверное, многие скажут, что любая федерация сделала бы подобное для своего игрока, но для меня это просто отвратительно выглядит.

Мне очень неприятно видеть, что и во Франции произошло то же самое. Ситуации немного разные, но суть одна: шахматист не проходит по критериям и специально для него организуется турнир. Я, кстати, тоже писал письмо в ФИДЕ, но уже после чемпионского матча – в июне или июле. Я подумал, что настало время высказаться, так как случившееся могло оказать влияние и на следующие чемпионские циклы. К самому матчу у меня претензий вообще не было, очевидно, он был честным. В октябре я получил ответ, что правила отбора будут ужесточены. Да, теперь правила ужесточили до такой степени, что в Индии прошёл внезапно организованный турнир, который вошёл в FIDE Circuit! Да каким-бы ни был там результат, это само по себе нечестно. И главная проблема в том, что ФИДЕ изначально не вмешалась, хотя должна была. В апреле будет два года с момента тех самых легендарных» китайских турниров, но до сих пор со стороны ФИДЕ нет оценки случившегося. Как по мне, это крайне спорное поведение», — сказал Непомнящий в подкасте «Книжный чел».

Напомним, вокруг турнира в Шартре разгорелся скандал, связанный с целью его проведения. Расклад был таким — Фируджа сможет принять участие в Турнире претендентов — 2024, если финиширует в рейтинге ФИДЕ выше Уэсли Со, что французский гроссмейстер в итоге и сделал. В 2022 году китайская федерация шахмат организовала турниры для Дин Лижэня, чтобы у него было необходимое количество партий для попадания на Турнир претендентов — 2022 в Мадриде вместо Сергея Карякина.