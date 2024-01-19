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Ричард Кокерилл стал новым главным тренером сборной Грузии по регби

Ричард Кокерилл стал новым главным тренером сборной Грузии по регби
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Англичанин Ричард Кокерилл официально назначен новым главным тренером сборной Грузии по регби. Ранее он тренировал французский «Монпелье». Также Кокерилл будет руководить грузинской командой «Блэк Лайон», об этом сообщают официальные источники в соцсетях.

Кокерилл и представители сборной Грузии уладили все формальности по зарплате и сроку контракта. Стороны подписали трудовое соглашение. Оно рассчитан на один год. При определённых условиях в контракте предусмотрен пункт с возможностью пролонгации ещё на три года.

Напомним, что до официального анонса Кокерилл уже был замечен на дебютном матче «Блэк Лайон» в Кубке вызова против «Глостера». Наставник наблюдал за игрой с трибун. Кубок вызова — второй по значимости европейский турнир после Кубка европейских чемпионов.

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