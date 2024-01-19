Ричард Кокерилл стал новым главным тренером сборной Грузии по регби

Англичанин Ричард Кокерилл официально назначен новым главным тренером сборной Грузии по регби. Ранее он тренировал французский «Монпелье». Также Кокерилл будет руководить грузинской командой «Блэк Лайон», об этом сообщают официальные источники в соцсетях.

Кокерилл и представители сборной Грузии уладили все формальности по зарплате и сроку контракта. Стороны подписали трудовое соглашение. Оно рассчитан на один год. При определённых условиях в контракте предусмотрен пункт с возможностью пролонгации ещё на три года.

Напомним, что до официального анонса Кокерилл уже был замечен на дебютном матче «Блэк Лайон» в Кубке вызова против «Глостера». Наставник наблюдал за игрой с трибун. Кубок вызова — второй по значимости европейский турнир после Кубка европейских чемпионов.