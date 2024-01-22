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О'Салливан обыграл Трампа в финале турнира World Grand Prix 2024

О'Салливан обыграл Трампа в финале турнира World Grand Prix 2024
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан стал победителем турнира World Grand Prix 2024, который проходил в Лестере.

В решающем матче турнира он обыграл соотечественника, чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 10:7.

В мероприятии приняли участие 32 лучших игрока годового рейтингового списка. Общий призовой фонд турнира составил £ 380 тыс. (€ 442 тыс.). За победу в турнире О'Салливан получил £ 100 тыс. (€ 116 тыс.)

Напомним, в полуфинале турнира О'Салливан обыграл представителя Китая Цзюньхуэй Дина. Трамп, в свою очередь, оказался сильней Юйпэн Цао.

Напомним, 15 января О`Салливан стал победителем турнира Masters-2024, проходящего в Лондоне (Великобритания).

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