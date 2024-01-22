Определились пары плей-офф Кубка вызова по регби

Стали известны все участники Кубка вызова по регби, который является вторым по значимости европейским турниром после Кубка европейских чемпионов. На первой стадии плей-офф между собой сыграют 16 команд.

Кубок вызова. Плей-офф, 1/8 финала

«Глостер» (Англия) — «Зебре» (Италия)

«Эдинбург» (Шотландия) — «Байонна» (Франция)

«Монпелье» (Франция) — «Ольстер» (Ирландия)

«Клермон» (Франция) — «Читас» (ЮАР)

«Бенеттон» (Италия) — «Лайонс» (ЮАР)

«По» (Франция) — «Коннахт» (Ирландия)

«Оспрейс» (Уэльс) — «Сейл Шаркс» (Англия)

«Шаркс» (ЮАР) — «Кастр» (Франция)

Ранее стали известны пары плей-офф главного клубного турнира — Кубка чемпионов по регби, который организуется Европейским профессиональным клубом регби.