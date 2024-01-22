Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Грузинский «Блэк Лайон» установил рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Кубка вызова

Грузинский «Блэк Лайон» установил рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Кубка вызова
«БЛЭК ЛАЙОН» С КУБКОМ
Комментарии

Грузинская франшиза «Блэк Лайон» в заключительном матче группового этапа Кубка вызова с французским «Клермоном» установила рекорд посещаемости в нынешнем сезоне.

За субботним матчем «Блэк Лайон» на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси вживую следили 17 233 болельщика, сообщает сайт Европейского профессионального клуба регби (EPCR).

В сезоне-2023/2024 ни один участник Кубка вызова не собрал на своих трибунах аудиторию больше. Вслед за «Блэк Лайон» в топ-3 по этому показателю также вошли тот же «Клермон» (15 552) и южноафриканский «Шаркс» (13 624).

Материалы по теме
Определились пары плей-офф Кубка вызова по регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android