Грузинский «Блэк Лайон» установил рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Кубка вызова

Грузинская франшиза «Блэк Лайон» в заключительном матче группового этапа Кубка вызова с французским «Клермоном» установила рекорд посещаемости в нынешнем сезоне.

За субботним матчем «Блэк Лайон» на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси вживую следили 17 233 болельщика, сообщает сайт Европейского профессионального клуба регби (EPCR).

В сезоне-2023/2024 ни один участник Кубка вызова не собрал на своих трибунах аудиторию больше. Вслед за «Блэк Лайон» в топ-3 по этому показателю также вошли тот же «Клермон» (15 552) и южноафриканский «Шаркс» (13 624).