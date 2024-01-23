Капитан сборной Англии Оуэн Фаррелл переходит в «Расинг 92»

«Расинг 92» объявил о переходе флай-хава Оуэна Фаррелла. Игрок присоединится к команде 1 июля 2024 года. Контракт 32-летнего англичанина с клубом на два года.

Фаррелл — капитан сборной Англии. На Кубке мира – 2023 во Франции он вместе со сборной выиграл бронзовые медали турнира, обыграв в матче за третье место сборную Аргентины со счётом 26:23. Сам Фаррелл стал лучший бомбардир Кубка.

Расинг 92 — французский клуб, один из лучших в мире. За последние десять лет трижды выиграл главный европейский турнир — Кубок чемпионов (2016, 2018, 2020).

За свою профессиональную карьеру Фаррелл выступал за такие клубы как «Бедфорд Блюз» и «Савацины». Со второй командой игрок выиграл чемпионат Англии (2011, 2015, 2016), а также Кубок европейских чемпионов по регби (2016, 2017).