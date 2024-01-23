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Непомнящий проиграл Вэй И в девятом туре Tata Steel Chess — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Вэй И на турнире Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Непомнящий играл чёрными фигурами, партия завершилась на 41-м ходу.

В активе россиянина осталось 4,5 балла, он идет на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем, девятом, туре Непомнящий сыграет с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.

Напомним, в список участников турнира претендентов вошли Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Карлсена же заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.