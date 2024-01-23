Макаренко: все спортсмены боятся что‑то сказать из‑за того, что в ответ придёт удар

Российская лёгкоатлетка и бронзовый призёр чемпионата Европы Кристина Макаренко прокомментировала ситуацию с отстранением от сборов. Сегодня спортсменка сообщила, что её выгнали со сборов за то, что она не хотела посещать построение в восемь утра.

«Я спокойно могу обойтись без сборов, мы так и делали. Была пара сборов, которые сильно нужны, мы ездили на них. Люди, которые живут в регионах, где нет условий, где плакать хочется, им без сборов тяжело. Я могу позволить себе не принимать участия в сборах. Я была готова к негативной волне. Считаю, что о каких‑то проблемах нужно говорить. Все спортсмены боятся что‑то сказать из‑за того, что в ответ придёт удар. Я в этом плане смелая», — сказала Макаренко в интервью «Матч ТВ».

Отметим, тренер Макаренко связался с главным тренером сборной России Русланом Мащенко до начала сборов и договорился, что его спортсмены не будут посещать построение.