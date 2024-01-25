«Чемпионат» выбирает лучший авторский телеграм-канал о спорте

Спортивный портал «Чемпионат» и сервис аналитики TGStat запустили премию за лучший авторский телеграм-канал о профессиональном спорте — «Спортивная телега — 2023». Серия голосований читателей, которая определит победителя, пройдёт в титульном телеграм-канале «Чемпионата».

Редакцией «Чемпионата» был составлен список из 65 крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью статистики, эксклюзивно предоставленной партнёрами из TGStat, было отобрано 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями охвата постов за первые 24 часа на конец 2023 года и количества уникальных каналов, упоминавших канал номинанта в течение 2023 года.

Механика голосования очень простая и защищена от накрутки, а значит, реально показывает мнение читателей. 40 лучших каналов разделены на 4 группы по принципу корзин на жеребьёвках. В ближайший месяц нас ожидает серия голосований: 4 группы по 10 каналов и финал, куда выйдут по два номинанта из каждой группы.

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин: «Совместно с командой TGStat мы запустили премию «Спортивная телега – 2023», чтобы рассказать об авторах, которые ведут телеграм-каналы о профессиональном спорте и выбрать лучших.

Без спортивных «телег» уже невозможно представить российские медиа. У каждого фаната спорта десятки любимых каналов и авторов. И, что особенно ценно,: решает не количество подписчиков или просмотры, а насколько искренне и с любовью автор относится к своему каналу. Так что даже «телеги» о скромных клубах или не самых популярных видах спорта заслуживают внимания, а часто и обходят в креативности тысячников.

Так что и выбирать лучшего автора будут наши читатели. Поэтому мы уверены в честной борьбе и достоверных результатах».

«Мы боремся с накрутками в Telegram больше 7 лет, поэтому позаботились о том, чтобы к голосованию не были допущены каналы, злоупотребляющие накруткой подписчиков или охватов», — комментирует представитель партнёра премии TGStat.

«Надеюсь, что премия «Спортивная телега» станет для авторов спортивных каналов одним из важных событий года, а награда — ценным личным трофеем. Хочу пожелать честной борьбы и активного голосования!» — сказал руководитель отдела SMM Виталий Фомин.