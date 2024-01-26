Ронни О'Салливан снялся с «Мастерса» в Германии

Английский снукерист Ронни О'Салливан, семикратный чемпион мира и восьмикратный победитель турниров серии «Мастерс», снялся с «Мастерса» в Германии. Об отказе от участия в соревнованиях спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Я просто хочу позволить своим немецким фанатам узнать, что мне грустно сниматься с «Мастерса» в Германии, который пройдёт на следующей неделе. Я люблю этот турнир и фанатов в Германии, однако мне нужно сделать моё здоровье и состояние приоритетом. Это был утомляющий и сложный сезон для меня, несмотря на победы на соревнованиях, поэтому, надеюсь, вы понимаете. Извиняюсь, что не смогу быть там, и надеюсь на скорую встречу», — написал спортсмен в социальной сети.

Напомним, «Мастерс» в Германии пройдёт в Берлине с 29 января по 4 февраля 2024 года. Действующим чемпионом является Аллистер Картер.