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Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири в 11-м туре Tata Steel Chess — 2024

Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири в 11-м туре Tata Steel Chess — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в партии 11-го тура международного шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Спортсмен не смог победить нидерландца Аниша Гири.

Партия, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась на 31-м ходу.

На счету Непомнящего шесть баллов. Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.

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