Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири в 11-м туре Tata Steel Chess — 2024
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в партии 11-го тура международного шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Спортсмен не смог победить нидерландца Аниша Гири.
Партия, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась на 31-м ходу.
На счету Непомнящего шесть баллов. Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.
Комментарии
- 26 января 2024
-
22:46
-
22:07
-
21:43
- 25 января 2024
-
23:51
-
22:51
-
20:22
-
17:46
-
16:59
-
16:59
-
16:40
-
16:33
-
14:24
-
13:37
-
13:30
- 24 января 2024
-
20:06
-
19:26
-
12:51
-
00:21
- 23 января 2024
-
22:51
-
22:43
-
21:56
-
21:47
-
19:17
-
18:30
-
07:51
-
00:28
- 22 января 2024
-
21:47
-
19:57
-
18:09
-
17:56
-
17:18
-
14:57
-
13:00
-
11:30
-
11:21
Партнерский контент