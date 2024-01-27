Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий проиграл Фируджа в предпоследнем туре Tata Steel Chess — 2024

Непомнящий проиграл Фируджа в предпоследнем туре Tata Steel Chess — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение в предпоследнем, 12-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess, проходящего в Нидерландах. Спортсмена победил представитель Франции Алиреза Фируджа. Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 28-м ходу.

Завтра, 28 января, состоится заключительный день соревнований, в который Ян Непомнящий сыграет с нидерландским гроссмейстером Йорденом ван Форестом.

Сейчас продолжается встреча 12-го тура между Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан) и Видитом Сантошем Гуджрати (Индия). Также идёт партия Александра Донченко (Германия) и Пархама Магсудлу (Иран).

Отметим, что после 12-го тура у Непомнящего шесть очков: он одержал три победы, завершил шесть встреч вничью, а также трижды потерпел поражение.

Материалы по теме
Ян Непомнящий буквально разорвал Дин Лижэня. Отомстил за поражение в титульном матче?
Ян Непомнящий буквально разорвал Дин Лижэня. Отомстил за поражение в титульном матче?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android