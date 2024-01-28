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Вэй И стал чемпионом шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024

Вэй И стал чемпионом шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024
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Китайский гроссмейстер Вэй И стал чемпионом шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, проходившего в Нидерландах. В финале соревнований спортсмен обыграл представителя Индии Гукеша Доммараджу.

Вэй И по итогам 13 туров занял четвёртое место в турнирной таблице с 8,5 очками, однако столько же очков было у ещё трёх спортсменов, поэтому судьба трофея решалась на тай-брейке. В полуфинале турнира китаец обыграл узбекского гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова, а в финале оказался сильнее Гукеша Доммараджу.

Напомним, российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил турнир на восьмой строчке. В активе спортсмена к моменту окончания 13-го тура было 6,5 очков. 17-й чемпион мира из Китая Дин Лижэнь занял девятое место, набрав шесть очков.

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