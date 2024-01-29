Нарышкин: в США обеспокоены, что кампания по изоляции России в спорте даёт сбои

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в США работают над срывом предстоящих в России международных спортивных соревнований.

«Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента Витольда Баньку. По поступающей в службу информации, в администрации США серьёзно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений даёт сбои», — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР России.

Нарышкин подчеркнул, что большое количество стран изъявили желание принять участие на турнирах в России, однако иностранных атлетов запугивают «крахом карьеры» в олимпийском спорте в случае участия в этих соревнованиях. Также директор СВР отметил, что проамериканская, наносящая ущерб развитию мирового спорта деятельность Баньки вызывает раздражение в профессиональных кругах.