Тренер Муякин ответил на обвинения в домогательствах

Главный тренер сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду Павел Муякин отреагировал на обвинения в домогательствах со стороны 19-летней спортсменки Марии Бруенок.

Напомним, победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России Бруенок ранее заявила, что Муякин присылал ей сообщения «эротического характера», проявлял к ней повышенный интерес, не связанный со спортивной деятельностью, и даже предпринимал попытку физического воздействия. По последней информации, в данный момент Муякин отстранён от работы в сборной России.

Журналист (Metaratings): Правдивы ли обвинения в ваш адрес со стороны Бруенок?

Муякин: Я не могу это комментировать, потому что не всё так однозначно там.

Журналист: Была ли попытка физического воздействия?

Муякин: Нет, это неправда.

Журналист: Она обманывает?

Муякин: Это неправда. Я это комментировать не буду.

Журналист: Вас отстранили от сборной?

Муякин: Не буду комментировать. У Светланы Борисовны Моисеевой (главный тренер сборной России по прыжкам в воду. – Прим. «Чемпионата») спросите.