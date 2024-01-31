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Тренер Муякин ответил на обвинения в домогательствах

Тренер Муякин ответил на обвинения в домогательствах
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Главный тренер сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду Павел Муякин отреагировал на обвинения в домогательствах со стороны 19-летней спортсменки Марии Бруенок.

Напомним, победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России Бруенок ранее заявила, что Муякин присылал ей сообщения «эротического характера», проявлял к ней повышенный интерес, не связанный со спортивной деятельностью, и даже предпринимал попытку физического воздействия. По последней информации, в данный момент Муякин отстранён от работы в сборной России.

Журналист (Metaratings): Правдивы ли обвинения в ваш адрес со стороны Бруенок?
Муякин: Я не могу это комментировать, потому что не всё так однозначно там.
Журналист: Была ли попытка физического воздействия?
Муякин: Нет, это неправда.
Журналист: Она обманывает?
Муякин: Это неправда. Я это комментировать не буду.
Журналист: Вас отстранили от сборной?
Муякин: Не буду комментировать. У Светланы Борисовны Моисеевой (главный тренер сборной России по прыжкам в воду. – Прим. «Чемпионата») спросите.

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