Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду ОАЭ в товарищеском матче.

Встреча состоялась в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 7:2 в пользу российской сборной. В составе победителей дубль оформил Егор Ремизов (21-я и 30-я минуты), также отличились Артём Волошин (11), Станислав Кошарный (21), Амадиус Виноградов (23), Андрей Новиков (31) и Фёдор Земсков (36).

Ещё один матч сборной России с ОАЭ состоится в пятницу, 2 февраля. Учебно‑тренировочный сбор российской команды в Дубае стартовал 26 января.

В прошлом году российские «пляжники» сыграли 26 матчей и одержали победу в 23 из них. Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги прошедшего года.