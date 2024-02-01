Все спортивные федерации Латвии остались без государственного финансирования

Президент Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Янис Букс признался, что спортивная индустрия в стране в данный момент находится в глубоком финансовом кризисе из-за отсутствия поддержки со стороны государственного аппарата.

По словам Букса, в данный момент ни одна спортивная федерация в стране еще не получила базового финансирования из государственного бюджета. Вследствие этого спортсменам задерживают выплаты, и они вынуждены брать деньги в долг, чтобы участвовать в стартах.

«Спортсмены должны готовиться к олимпийским квалификационным соревнованиям и, возможно, стартовать на Олимпийских играх в Париже, а финансирования нет. Мы достигли ситуации, думаю, исторически беспрецедентной, когда спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в квалификации», — приводит слова Букса lsm.lv.

Также Букс отметил, что сегодня, 1 февраля направил письмо лично президенту Эдгару Ринкевичу, в котором изложил кризисное положение спортивной отрасли в стране из-за задержки государственного финансирования.