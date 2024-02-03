Екатерина Конева оценила своё выступление на турнире «Русская зима»

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке, Екатерина Конева прокомментировала своё выступление (второе место с результатом 14,00 м) на турнире «Русская зима».

«Хотела бы поблагодарить организаторов за это масштабное мероприятие – все поддерживают, это очень бодрит. Мы полны энергии. Я абсолютно не расстраиваюсь, что у меня сегодня такой результат, ведь это мои первые прыжки после «Королевы спорта» — я с августа тройной не прыгала. Поэтому никаких надежд на определённые результаты я не возлагала. Сегодня 14,00 м. Это можно сравнить с тем, что мне бы сказали в пять утра: «Катя, иди на 14 м прыгни». Это здорово, что я прыгнула на 14 м, вообще не прыгая. Это о чём-то говорит. Старт есть, точка отсчёта есть, с которой можно работать к лету. Я вообще не планировала зимой выступать. Но меня пригласили, попросили, а я отказываться не стала. Я от всей души поздравляю Дашу Нидбайкину, она молодец.

Настрой на сезон у меня достаточно серьёзный, я хочу на всех крупных стартах выступить и показать достойный результат. Потому и зимой не хочу выступать, чтобы силы не распылять. Хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда меня поддерживает», — передаёт слова Коневой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.