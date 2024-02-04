«Это что-то из разряда фантастики» — Шлейхер о победе на Кубке России по прыжкам в воду

Триумфатор Кубка России по прыжкам в воду Никита Шлейхер рассказал, что победа на десятиметровой вышке стала для него неожиданностью.

«Я в принципе никогда не выигрывал на России индивидуал на вышке. Это что‑то фантастическое, когда не тренируешь этот снаряд, залазишь перед соревнованиями, собираешь несколько прыжков и выигрываешь. Это что‑то из разряда фантастики. В программе ничего не менял, прыгаю её уже семь-девять лет. Просто в 2019‑м я перестал прыгать вышку, фокус был на трамплине. Встал в пару с Евгением Кузнецовым, поэтому вышка отошла на второй план. Сейчас нет международных соревнований и два года назад я решил возобновить выступления.

Над трамплином больше работаю, а вышка — больше для удовольствия. Редко на неё поднимаюсь. Тренирую синхрон с Александром Белёвцевым примерно раз в неделю или две, это четыре прыжка. Два прыжка собираю уже конкретно на соревнованиях. И в этот раз вышло удачно", — приводит слова Шлейхера «Матч ТВ».

Кубок России по прыжкам в воду проходил в Саратове. Чемпион Европы-2019, также, одержал победы в индивидуальных соревнованиях с метрового и трёхметрового трамплинов.