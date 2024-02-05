«Надеюсь, мы увидим чистые Олимпийские игры». Сальников — об изменениях в спорте

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что сейчас олимпийское движение подвержено влиянию определённой группы людей, и выразил надежду на то, что спорт ещё будет честным и чистым.

«Изменилось то, что в какое-то время это было достоянием всего мира, а потом группа людей вдруг вспомнила, что когда-то это было частной инициативой, и решила поставить себя в положение, скажем так, регулятора, который определяет, имеешь ты право или не имеешь. Причём эти соображения тоже вроде как опираются на ценности олимпизма, Олимпийской хартии, но интерпретация просто удивляет.

Конечно, жалко, что эта вершина сейчас покрылась туманом, идёт завеса. Тем не менее мне очень хочется надеяться, и я уверен, что мы всё-таки увидим чистые Олимпийские игры, какими они были в недалёком прошлом», — приводит слова Сальникова «Комсомольская правда».

Напомним, российские пловцы и прыгуны в воду не смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже по решению Международной ассоциации водных видов спорта (World Aquatics).