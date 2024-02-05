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Стал известен размер вознаграждений победителям Спартакиады сильнейших

Стал известен размер вознаграждений победителям Спартакиады сильнейших
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на пресс-конференции в ТАСС рассказал о призовых победителям Спартакиады сильнейших. Спортсмены, занявшие первые места в соревнованиях, получат по 358 тысяч рублей.

«Мы понимаем, что важно сейчас поддержать спортсменов с точки зрения конкурентности и материально. Правительство РФ приняло решение по выплате призовых для спортсменов и тренеров. Они будут на уровне призовых за медали чемпионатов мира», — цитирует Олега Матыцина ТАСС.

Напомним, Спартакиада сильнейших состоится с 9 по 18 февраля 2024 года. Соревнования пройдут на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Краснодарском и Красноярском крае. Церемонии открытия и закрытия Спартакиады состоятся в Челябинске.

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