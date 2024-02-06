Кузина рассказала, что чувствует прыгун в воду при исполнении элемента

Вице‑чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина рассказала, что чувствует спортсмен в воздухе при исполнении элемента.

«Силу, лёгкость, как энергия из тебя прёт. Наскакиваешь на край доски и понимаешь, что можешь со своим телом сделать всё. Даже если отталкивание получается неидеальным, я понимаю, где нахожусь в воздухе, надо ли мне раскрыться чуть-чуть пораньше или, наоборот, позже. Когда это состояние готовности нарушается, сразу появляется некоторая неуверенность. Летишь и думаешь: «Ёлки-палки, где я вообще?» Хорошо ещё, в прыжке всё вижу. Но всё равно тяжело», — приводит слова спортсменки RT на русском.

Напомним, 3 февраля, Кузина в паре с Кристиной Ильиных стала обладательницей золота в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на турнире, который проводился в Саратове.