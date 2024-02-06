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Французского легкоатлета Жимми Грессье обвиняют в сексуальных домогательствах

Французского легкоатлета Жимми Грессье обвиняют в сексуальных домогательствах
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Рекордсмен Франции на дистанции 5000 метров Жимми Грессье обвиняется в сексуальных домогательствах.

Расследование начато прокуратурой Парижа. Однако из-за «отсутствия формальных доказательств» федерация лёгкой атлетики страны (FFA) не применила никаких санкций к спортсмену. Об этом сообщает L'Équipe.

Жимми Грессье — потенциальный член национальной команды на домашней Олимпиаде в Париже. Легкоатлет является двукратным чемпионом Европы (U23) в беге на 5000 и 10 000 метров. Золотые награды были завоёваны в 2019 году на турнире в шведском Евле.
На Олимпийских играх в Токио легкоатлет занял 13-е место в беге на 5000 метров. А на мировом чемпионате 2023 года в Будапеште (Венгрия) Грессье стал девятым на аналогичной дистанции.

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