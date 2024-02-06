Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер белорусской синхронистки — о переделанной за два дня программе: мы и так умеем

Тренер белорусской синхронистки — о переделанной за два дня программе: мы и так умеем
Комментарии

Российский тренер Елена Воронова рассказала об особенностях подготовки белорусской синхронистки Василины Хондошко к чемпионату мира по водным видам спорта в Дохе (Катар). По словам специалиста, ради хорошего результата программу спортсменки пришлось переделывать дистанционно за два дня до соревнований.

«Да, на «удалёнке» — мы и так умеем. А что делать? Это была идея Василины, а я её поддержала, потому что кто не рискует, тот не становится призёром», — цитирует Воронову «Матч ТВ».

С произвольной программой, поставленной российским специалистом, белорусская спортсменка набрала 245,1042 балла и завоевала бронзовую медаль в сольной дисциплине, уступив Жаклин Симоно из Канады и Евангелии Плантаниоти из Греции.

Материалы по теме
Белорусская синхронистка стала призёром чемпионата мира с программой российского тренера
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android