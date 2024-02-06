Тренер белорусской синхронистки — о переделанной за два дня программе: мы и так умеем

Российский тренер Елена Воронова рассказала об особенностях подготовки белорусской синхронистки Василины Хондошко к чемпионату мира по водным видам спорта в Дохе (Катар). По словам специалиста, ради хорошего результата программу спортсменки пришлось переделывать дистанционно за два дня до соревнований.

«Да, на «удалёнке» — мы и так умеем. А что делать? Это была идея Василины, а я её поддержала, потому что кто не рискует, тот не становится призёром», — цитирует Воронову «Матч ТВ».

С произвольной программой, поставленной российским специалистом, белорусская спортсменка набрала 245,1042 балла и завоевала бронзовую медаль в сольной дисциплине, уступив Жаклин Симоно из Канады и Евангелии Плантаниоти из Греции.