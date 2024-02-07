Путин — о юбилее Олимпиады в Сочи: мечта России стала реальностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи стали праздником спорта, торжеством силы духа и воли. Телеграмма президента приурочена к 10-летию проведения зимних Игр в России. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! 10 лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжён олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события.

Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне. В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура. Благодаря такому творческому, созидательному труду олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.

Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды. Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодёжью убедительно это подтверждают.

Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, поздравляю с Днём зимних видов спорта», — говорится в сообщении.

Напомним, Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года.