«Все понимали, что нужно успешное выступление». Мутко — о подготовке к Олимпиаде в Сочи

Бывший министр спорта России Виталий Мутко поделился воспоминаниями о подготовке к Олимпийским играм в Сочи.

«Понимал ли я, что проиграть нельзя? Это понимали все. Домашняя Олимпиада, впервые зимние Игры проводятся в обновлённой России. То есть мы ставили много задач, помимо соревнований. Мы должны были перезапустить и спорт, и какие-то другие направления жизнедеятельности общества.

И я понимал, что нужен результат. Не скажу, что над нами висел дамоклов меч или кто-то ставил нам задачу: вот надо первое место. Но все понимали, что нужно успешное выступление. Позиция президента России Владимира Владимировича Путина заключалась всегда в том, что нельзя ездить на соревнования, чтобы просто согреться. Если едешь, надо, конечно, бороться за хороший результат», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи прошла 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт».