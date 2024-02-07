«Будет жить в нашем колхозе». Мутко — о переходе сноубордиста Уайлда в сборную России

Экс-министр спорта России Виталий Мутко рассказал, как принималось решение о натурализации Виктора Уайлда. Сноубордист сменил американское спортивное гражданство на российское накануне Олимпиады в Сочи. На Играх-2014 Уайлд завоевал две золотые медали.

«Алёна Заварзина (бывшая супруга Уайлда. — Прим. «Чемпионата») пришла ко мне и говорит: «Есть парень такой, Вик Уайлд, у нас семья будет». Я спрашиваю её: «Ты «Кубанские казаки» смотрела? Всё, хорошо. Будет жить в нашем колхозе. Давайте его к нам». Вик же тогда был восьмым-10-м номером в сборной Америки. Но мы угадали! Он не мог не произвести впечатления на страну, на болельщиков.

Вик, конечно, был ошарашен такими итогами Олимпиады, он попал в пик формы. И этот его последний рывок, после которого он половину доски выигрывает… Я даже спросил у него: «Как ты это делаешь?!» На ребро он вставал очень мощно. Это же просто уникально, ведь всё надо просчитать! Мы угадали с ним — и очень довольны. Алёна Заварзина тоже медаль взяла, капитаном команды была. Умница, красавица!», — цитирует Мутко «Матч ТВ».

На Олимпийских играх 2014 года Вик Уайлд принёс России первые в истории сноуборда золотые медали: в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.

На Играх-2022 в Пекине россиян стал бронзовым призёром в параллельном гигантском слаломе.