Губерниев — об ОИ-2014: иностранные спортсмены и журналисты кайфовали от их великолепия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи одними из лучших в истории и рассказал об отношении к ним представителей иностранных делегаций.

«Мы были готовы в лепёшку разбиться, но всем угодить, в хорошем смысле слова. У меня вызывало недоумение, когда люди говорили про какие‑то косяки. Они бывают абсолютно в каждой стране, как зимой, так и летом. Все те иностранные спортсмены, журналисты, представители разных делегаций, с которыми мы общались, просто кайфовали от всего великолепия сочинской Олимпиады», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. Олимпиада состоялась с 7 по 23 февраля 2014 года.