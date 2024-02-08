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Поздняков: решение сейма Латвии — факт внешнего воздействия на руководство МОК

Поздняков: решение сейма Латвии — факт внешнего воздействия на руководство МОК
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков охарактеризовал решение Правительства Латвии о запрете спортсменам своей страны играть против сборных России и Беларуси как зависимое от внешнего политического влияния на Международный олимпийский комитет (МОК).

«С другой стороны, в геополитическом плане это решение сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про спортсменов — не про латышей, россиян и белорусов. Это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК. Политического. Без каких-либо последствий.

Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими. Ещё печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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