Репилов: сложно осознавать, что я соревнуюсь не на чемпионате мира, а на чемпионате России

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту российский спортсмен Роман Репилов высказался о выступлениях в условиях отстранения россиян от международных турниров.

«Конечно, сложно осознавать, что я соревнуюсь не на чемпионате мира, а на чемпионате России. Когда ты с 15 лет затачиваешься под международные соревнования, а потом в один момент их отменяют — мотивация уже не та. Теперь есть мотивация развиваться в техническом направлении: каждый день делать одно и то же в одном и том же месте – это тяжело, притупляется всё. Соревнования и тренировки у тебя сливаются в один день. Поэтому упор делаем на техническую часть, а когда нас пустят – не важно, будем это мы или следующее поколение – чтобы был технический запас и можно было соревноваться без проблем. В нашем спорте все развиваются, проехать ровно не так сложно – поучиться год-два. А дальше включается техническая сила, тут нужно больше времени», — сказал Репилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.